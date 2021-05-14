宏旭-KY違反重訊 證交所開罰5萬元違約金 20:192021/05/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，宏旭-KY(2243)及其子公司背書保證餘額已達去(109)年財報淨值50％以上，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18款，惟該公司延遲公告及輸入重大訊息，已違反上述相關規定，故處以5萬元違約金。 華冠違反重訊 證交所處以3萬元違約金 12日僅出現523萬 證交所、櫃買 緊盯違約交割 (工商 ) #宏旭-KY #證交所 #違約金 #有價證券上市 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所正確解讀MSCI指數權重季度調整 19:342021/05/12 財經 《集中市場》萬六號角吹不響 外資連4賣800億元 15:412021/05/13 財經 結構安全有問題 頭份大橋禁行重車 警方加強取締護安全 12:152021/05/12 社會 檢調破陸企挖角台科技人才 大搜通富微電子 10:252021/05/14 社會 高巿府各局處視察防疫 上緊發條 04:102021/05/13 地方新聞 《集中市場》萬六下回再戰 外資連5賣 15:242021/05/14 財經 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 16:072021/05/12 財經 房仲工作夯 信義房屋應屆畢業生求職履歷增逾1成 12:162021/05/14 財經 無須護盤？台股遭狙殺崩千點 8大官股驚見「賣積求榮」 21:122021/05/12 財經 觀光股哀鴻遍野 龔明鑫憂消費 04:102021/05/13 財經焦點 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 12:272021/05/14 社會 財經熱門新聞 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 疫情爆了！融資大斷頭 散戶炒底挑這3檔 - 財經 違約交割金額暴增至3.16億創新高 陽明翻船1億最嚴重 - 財經 有夠派！偷襲美國油管 駭客再對日商東芝下毒手 - 財經 好牌打到輸 陽明散戶慘賠畢業 老手曝訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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