證交所表示，宏旭-KY(2243)及其子公司背書保證餘額已達去(109)年財報淨值50％以上，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18款，惟該公司延遲公告及輸入重大訊息，已違反上述相關規定，故處以5萬元違約金。

(工商 )