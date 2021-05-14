日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY，2928）公告2021年第1季財報，第1季合併營收19.1億元，較前一年度同期增加13％，主要在於故鄉納稅業務受惠「Furusato 360」跨平台效益發酵，較前一年度同期成長超過2成，彌補結束伴手禮相關業務的影響。

紅馬表示，2021年第1季的營業收入、營業毛利、營業淨利及稅前淨利等數字，並未包含伴手禮相關業務等停業部門之影響數。2021年第1季稅後淨利1,700萬元，主要在於故鄉納稅業務毛利率約25％，而目前公司故鄉納稅業務佔營收比重達9成以上。此外，紅馬結束伴手禮相關業務之損失，其大部份已反應於第一季。

紅馬進一步表示，近期日本緊急事態宣言延長至5月底，整體營收成長動能溫和來看，整體獲利短期內不易恢復原有水準。公司將致力企業轉型、數位轉型及事業組成改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，期加速整體業務重回成長軌道。

(工商 )