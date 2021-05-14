證交所指出，中磊(5388)5月7日經董事會決議通過110年第1季財務報告案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第31款情事，惟中磊延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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