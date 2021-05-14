華冠違反重訊 證交所處以3萬元違約金 19:292021/05/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，華冠(8101)於5月10日經董事會通過任命公司治理主管暨通過110年第1季財務報告等案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第8款及31款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理 櫃買業績發表會下周3連發 艾訊、系統電等9家上櫃公司登場 護理師涉虐嬰重罰30萬 中市警嚴辦聲押禁見 (工商 ) #華冠 #證交所 #重大訊息 #公司 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 敬鵬驚傳員工確診 居民證實員工提早下班 桃環局：仍未接到消毒通知 11:552021/05/14 生活 未滿月男嬰遭惡護理師重摔腦出血 衛生局開罰業者 16:282021/05/14 社會 TrendForce：513大停電 不影響記憶體與晶圓代工廠運作 09:542021/05/14 財經 1傳19創新高 各地紛傳確診者 04:102021/05/14 焦點要聞 SWAG女郎吳夢夢告網友亂傳A片吃鱉 檢方因這點不起訴 09:552021/05/14 社會 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 12:272021/05/14 社會 台北電影獎入圍公布 《無聲》入圍8項最大贏家 14:252021/05/14 娛樂 梁心頤陳艾琳痛訴演藝圈變態潛規則 暴食恐慌憂鬱纏身 11:472021/05/14 娛樂 航警版色戒 警官遭陸女色誘購劣質X光機「活貓看成鴨賞」遭重判 09:452021/05/14 社會 《國際金融》特斯拉風波＋幣安遭調查 比特幣跌至2個半月新低 09:442021/05/14 財經 《櫃買市場》櫃買市場業績發表會 18日起接力登場 13:592021/05/14 財經 財經熱門新聞 好牌打到輸 陽明散戶慘賠畢業 老手曝訊號來了 - 財經 北京終於出手 陸鐵礦砂價格暴跌 專家斷言下場 - 財經 有夠派！偷襲美國油管 駭客再對日商東芝下毒手 - 財經 疫情爆了！融資大斷頭 散戶炒底挑這3檔 - 要聞 兩大理由 外資續賣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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