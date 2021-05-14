國內新冠肺炎疫情升溫，為了避免防疫破口衍生出群聚感染，繼新北市之後，包括北市、桃園、基隆等各縣市，今（14日）天也陸續宣布15日起，「八大行業」暫停營業，台北市長柯文哲同時還多加了「電子遊戲業」與「網咖」兩項，一次要求10大類場所暫停營業。

台北市長柯文哲宣布10大類場所暫停營業。（圖／北市府提供）

消息一出，引起網友熱烈討論，有人問八大行業場所包括哪些？另有人問視聽歌唱業與KTV有沒有關係？視聽歌唱業跟KTV有沒有關係？按摩店算不算？這些場所的類型與定義為何？

究竟八大行業指的是哪些？根據「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」，八大行業指的是：舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業，以及三溫暖業。細部的定義上如下：

(1)舞廳業：備有舞伴供不特定人跳舞之商業。

(2)舞場業：不備舞伴供不特定人跳舞之商業。

(3)酒家業：供應酒、菜或其他飲食物，並備有陪侍服務之商業。

(4)酒吧業：備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之商業。

(5)特種咖啡茶室業：備有服務生陪侍，供應飲料之商業。

(6)視聽歌唱業：指設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之商業。

(7)理容業：指將營業場所加以區隔或包廂式經營為理容之觀光理髮或視聽理容之商業。

(8)三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之商業。

(中時新聞網)