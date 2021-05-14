香港特區政府行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強與香港電台，於13、14日先後收到可疑粉末信函，經警方深入調查，信函裡面粉末沒有危險性，咸信是麵粉溶於水中再塗上信紙，內容中文字句雜亂無章，不明其意，也沒有任何訴求或恐嚇成分。全案分由港警中區、九龍城警區重案組接手調查，追查寄信者身分及動機。鄧炳強14日回應，從收信人皆為國家安全委員會主要成員來看，相信其意圖是挑戰香港特區治安。

林鄭月娥、鄧炳強去年8月也先後收過類似可疑粉末信件。

香港東網報導，鄧炳強指出，警察總部早前也曾收過郵件炸彈，這次粉末信事件再次提醒了本土恐怖活動等威脅，只是表面上減退，隨時有機會發生，仍有人尋找機會作「孤狼」式襲擊，故要居安思危、作好準備。他又指，有關信件送達前，已有機制檢查是否有危險品在內，反映預防工作有效。

香港01新聞網報導，港府商務及經濟發展局轄下公共廣播機構香港電台，14日收到一封藏有可疑粉末信件，已報警處理。港警表示，昨上午10時左右接獲港台職員報案，指收到可疑信件，信內有白色粉末。警方爆炸品處理課人員檢查後，初步研判該些粉末沒有危險成分。已交由九龍城警區重案組後續處理。

香港01報導，相同案情，也出現在13日上午10時45分左右，警察總部發現一封寫給「警察總部警務署鄧炳強署長」信函，內有可疑粉末，爆炸品處理課人員到場拆開信件檢查後，發現一張寫有中文字句的信紙，惟內容雜亂無章，不明其意，也沒有任何訴求或恐嚇成分。紙張仍帶點溼度，疑似有粉末溶於水中並塗黏在信紙上。初步認定，信件及粉末沒有危險成分。據悉，該些粉末為麵粉。

前天下午4時多，政府總部另外收到分別寄給林鄭月娥及李家超的兩封信件，爆炸品處理課獲報到場調查，信紙有可疑白色粉末與書寫內容，也和上午寄給鄧炳強的信件如出一轍。

(中時 )