味全龍今日在天母主場迎戰中信兄弟，談到今天先發的兄弟新秀大物投手余謙，賽前龍隊總教練葉君璋才毫不掩飾的誇獎，認為他有潛力甚至是狀元人選，不過此戰味全龍攻破余謙，讓他1.1局被敲7安、失4分退場，余謙受到震撼教育。
余謙上一場先發投滿7局失3分，刷新聯盟最年輕新人初登板即先發勝投紀錄，賽前葉君璋談到余謙表示，「余謙滿有潛力，控球、球種都很好，年紀輕、各方面都不錯。」葉總表示余謙是很好的狀元人選，只不過對味全來說王維中更重要，兩人都是各隊爭奪的目標。
談到這場比賽要怎麼攻破余謙，葉總只說「今天就試著得分，努力得分、上壘。」結果第1局味全龍就有好的開始。
首局在一、二壘有人時，赫雷拉敲出二壘打，味全龍先攻下2分，隨後2局下半歐晉、蔣少宏都敲出邊線二壘打，加上郭添信適時安打再添2分，2局結束味全龍取得4比0領先，也提早把余謙打退場，總計他只先發1.1局被敲7安、失4分，與上場優質先發內容判若兩人。
(中時 )
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