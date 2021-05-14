Airbnb週四宣布了第一季度收益，超過了華爾街對收益的預期，收入為8.893億美元，而分析師的預期為7.198億美元，比2020年同期增長5％。

該公司報告的總預訂額為102.8億美元，比去年同期成長52％，但仍比2019年同期下降21％，表明旅行距離重返大流行前水平還要很久。

Airbnb表示：「到目前為止，第一季度和第二季度的復甦速度超出了我們進入2021年以來的內部預期。但是，現在還無法預測在2021年下半年復甦是否會以同樣的速度繼續進行，目前推斷還為時過早。」

Airbnb第一度總收入為8.8993億美元，較去年同期成長5％，淨虧損：11.7億美元。Airbnb的虧損主要歸因於大流行初期開始償還的大量貸款所產生的債務，以及與「認為不再需要」的舊金山辦公空間租賃相關的1.13億美元成本。

Airbnb還報告了每晚平均總預訂價值激增至160美元，同比增長35％，這表明房主正在收取更高的費用。

去年，Airbnb經歷如雲宵飛車，疫情大流行幾乎停止了所有旅行，並導致其私人估值據報導在2020年4月暴跌了近50％，至180億美元。

然而，當該公司在12月上市時，其股價卻比開盤價飆升了113％，使其估值瘋狂地超過了1000億美元，一些分析師表示，這預示著市場的不可持續的樂觀情緒。

然後，Airbnb在其有史以來的首個季度收益報告中超出了分析師的預期，稱其第四季度帶來了8.59億美元的收入。

Airbnb面對勝過其競爭對手，該公司CEO Brian Chesky因押注疫情如何改變旅行而贏得讚譽，但該公司的未來仍然取決於許多無法控制的力量。

(中時新聞網)