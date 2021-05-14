入夏後，5月氣溫已經屢屢飆破30度，為了讓大家更能夠對抗炎熱的氣候，人氣手搖萬波島嶼紅茶特別將去年熱賣的「素美婷粉圓冰」以及與7-11獨家聯名的「楊枝甘露雪糕」重磅回歸，準備以透心涼的清爽口感替吃貨們消暑解渴。為了滿足更多消費者不同的口味，即日起也同步上市「蜜桔檸檬」、「冬瓜鮮奶」和「冬瓜青茶」3款經典古早風味飲品。

對於熱愛菜市場粉圓冰的人，絕不能錯過「素美婷粉圓冰」！採用台語「吸袂停」的諧音，以口感滑順、晶瑩剔透的黃金粉圓，搭配上經典的仙草、酸甜的檸檬愛玉以及香醇濃郁的牛奶，喝得到手工糖水的特殊香氣，質樸的懷舊滋味令人難以忘懷。

以口感滑順、晶瑩剔透的黃金粉圓，搭配上經典的仙草、酸甜的檸檬愛玉以及香醇濃郁的牛奶，喝得到手工糖水的特殊香氣，質樸的懷舊滋味令人難以忘懷。（圖／品牌提供）

「素美婷粉圓冰」選用一般手搖飲料店少見的黃金粉圓，特殊的大小設計除了保有嚼勁，更增添了咕溜口感，且整杯以剉冰的碎冰取代傳統冰塊。仙草粉圓冰以黃金粉圓搭配招牌嫩仙草，充滿香氣且不過於甜膩，成為整杯飲品最重要的靈魂。愛玉檸檬粉圓冰以新鮮檸檬搭配人氣愛玉，最後加入黃金粉圓，酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。牛奶粉圓冰則是加入了鮮奶，香甜濃郁的口感相當迷人。

「楊枝甘露雪糕」不僅吃得到芒果和紅葡萄柚果肉，更以QQ蒟蒻取代原來的西米露，讓雪糕口感更加升級。（圖／品牌提供）

在去年夏天，萬波島嶼紅茶與7-11首度聯名推出「楊枝甘露雪糕」，光是一上架就被掃光，今年將於5月17日重新上架！不僅吃得到芒果和紅葡萄柚果肉，更以QQ蒟蒻取代原來的西米露，讓雪糕口感更加升級。入口後芒果獨有的香氣包覆整個口腔，冰涼綿密的沁人心脾，重現令人懷念的經典港式風味。

除了豐富的原茶選擇，The Ship by Wanpo也同樣有奶茶、水果類風味茶飲。（圖／品牌提供）

除了將人氣手搖打入超商，萬波近期更在台中開設了全台唯一的全新概念店「The Ship by Wanpo」，在日式裝潢的店鋪中，打造出一整排的拉霸吧台，以「冷泡」方式製作茶湯，光是原茶系列就多達7種，其中「島嶼紅茶」就使用冷泡方式呈現出不同香氣與口感；「The Ship精選紅茶」則是選用具有甜美的焦糖香氣的南投魚池鄉紅茶；「白鳳金露」和「小葉雀舌」由於茶葉烘焙方式特別，紅茶除了原有的茶香，同時散發花果清香。「煙花烏龍」是選用紅烏龍茶種，帶有淡淡的紅茶香與烏龍醇厚的口感，現場也有「碧螺春綠茶」以及「四季春」2款清爽系的原茶，搭配上具有鹹甜口感的蛋糕「肉鬆小波」堪稱最強下午茶組合。

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得「The Ship by Wanpo限量質感帆布包」。

★活動時間 ｜ 即日起-2021/5/24

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)