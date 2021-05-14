台中市議會民進黨議員14日議會質詢時表示，民政局長吳世瑋，日前稱他有高血糖、高血脂及高血壓三高，有詢問過衛生局長曾梓展，建議他先不要接種疫苗，市議員曾朝榮吐槽

，並質疑吳世瑋簡直帶頭反疫苗。吳世瑋表示，說他帶頭反疫苗，完全是莫須有的指控，他有高血糖、高血脂及高血壓三高，不確定是否適宜施打疫苗，如經評估身體狀況適宜接種疫苗，將盡速擇期施打，也呼籲符合疫苗施打條件者接種，提升健康安全。

市議員曾朝榮、李天生、張家銨、江肇國、蔡耀頡、周永鴻等人關心市府局處首長施打疫苗情形，防疫當前，各界鼓勵民眾施打疫苗，質疑吳世瑋卻公開稱不會打疫苗。

曾朝榮建議吳世瑋患有三高有定期在吃藥控制，屬於疫苗接種對象優先順序，第二類施打地方政府重要官員，更應注意預防措施。

議員強調，施打疫苗會有血栓產生，這是錯誤的觀念，中央流行疫情指揮中心說明，目前沒有直接證據顯示這情況，歐盟建議AZ疫苗具防疫效果，各國可以繼續施打。

台灣正爆發本土疫情，目前已開放到65歲以上長輩等七八類對象接種疫苗，曾朝榮建議吳世瑋改變不對的思維，帶領各區主管呼籲民眾踴躍施打疫苗，以達群體免疫目標。

吳世瑋說，所謂他帶頭反疫苗，完全是莫須有的指控，由於他本身具有高血糖、高血脂及高血壓三高情形，不確定是否適宜施打疫苗，如經評估身體狀況適宜接種疫苗，將儘速擇期施打，他也呼籲符合疫苗施打條件者盡快接種，提升健康安全。

吳世瑋說，依據疾管署公告，目前公費疫苗接種對象，已開放至第8類，醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、特殊情形必要出國者、維持治安必要人員、機構及社服照顧系統人員及其受照顧者、維持國家安全必要人員及65歲以上長者。

市府也於5月5日防疫會議中，請各相關局處首長鼓勵同仁儘速接種，民政局也透過里鄰系統呼籲防疫相關一線人員接種，加強催種作業，保護一線人員安全。

(中時 )