揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

因應新冠肺炎疫情進入二級警戒，台南市警察局各分局擴大臨檢勤務，12、13日晚間白河區、學甲區、新營、善化分局共查獲11家未落實實聯制八大業者，都將依法函送衛生局裁罰。

白河警分局表示，由於疫情直線升溫，動員警力針對轄區的小吃部、電子遊藝場等八大行業，進行全面性的防疫查察作為，昨晚臨檢轄區4家小吃部、1家電子遊戲場，臨檢結果查獲2家小吃部違反規定，其中1家有設簿未落實客人實聯制登記、另1家更離譜連提供客人登記都沒有。

善化警分局2日來已經稽查轄區內7家小吃部及多家電子遊藝場，其中有1家業者明明有顧客在店內消費，實聯制登記紙張卻空白，更有1家業者連登記的紙張都沒有準備。此外，有1家電子遊藝場店內有1位顧客，卻沒有登記姓名電話，違反實聯制規定。

學甲警分局昨晚也針對轄區八大行業執行臨檢及落實防疫實聯制稽查工作，分別前往轄內嗨歌會館、歌友佳練歌場、萬寶龍電子遊戲場及美滿小吃部等娛樂場所實施臨檢，確認業者是否依規定實施實聯制，其中1家電子遊戲場業者執行不確實遭函送裁罰。

新營警分局連續多日編排勤務，臨檢轄內多家小吃部、電子遊藝場、KTV等場所，清查業者是否依規定對於進出場所之客人及訪客實施「實聯制」等防疫措施，同時也利用警用M-Police過濾店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象。

新營警分局12至13日2天共查獲5家業者未依規定實施實聯制登記，除了移請主管機關裁罰外，也向業者宣導務必配合政府當前的防疫規定，切勿貪圖一時方便，而讓整體防疫效能大打折扣。

(中時 )