新冠肺炎疫情升級，並出現多起社區感染事件，國中會考將在15與16日舉行，教育部表示，考生如果當天接獲衛生單位通知必須接受居家隔離等狀況，應於該節考試結束後離開試場，改參加月底補考。

教育部指出，考生如於考試期間，接獲衛生單位通知須居家隔離、居家檢疫或進行採檢，必須在該節考試結束後離開試場，參加5月29日、30日補行考試，並以外加名額分發，如此便不影響其他考生權益。

教育部指出，考生如果於考試期間確診，導致連補考都無法參加，將採專案處理，以確保學生就學權益。

在防疫措施方面，根據教育部日前擬定的方案，已報名且依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理，也就是經醫院安排採檢未獲結果者，期間涵蓋會考考試日期的考生，一律不得參加考試，改參加5月29、30日的補行考試。

今年國中會考全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試，教育部強調，配合防疫工作，不開放陪考。

除了疫情期間的考試管理，13日爆發全國大跳電情況，考生及家長都擔心考試權益，對此教育部也表示，倘於會考當日因停電影響照明設備，將依國中教育會考簡章規定，考生應繼續作答；無論復電與否，均以受影響時間延長考試時間，但至多以20分鐘為限。

針對國中會考停電措施，教育部指出，將與經濟部保持密切連繫，關注考試期間維持供電穩定。另正常供電狀況下，也責成各縣市政府建置台電搶修部門與考場學校行政、機電維護人員聯繫網，以緊急應變及協助。台灣電力公司也會協助考場學校冷氣設備壓力檢測。

(旺報 )