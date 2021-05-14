台股本周大跌1,458點跌幅8.43％，個股跌勢更慘重，終於引爆久違的違約交割潮，證交所公告，5月14日「買進、賣出合計總金額」及「買進、賣出相抵後金額」分別為3.17億元及5,147萬元，都是近年來罕見的新高，陽明（2609）、長榮（2603）及中鴻（2014）則各爆出1.04億元、3,526萬元及3,934萬元違約交割。

台股已許久未驚爆鉅額的違約交割潮，證交所公告，5月14日陽明高達1.04億元、長榮3,526萬元、中鴻3,934萬元的違約交割金額，且這三檔個股違約交割的券商十分分散，各散在18個、19個、14個不同的券商據點。

據統計，這三檔個股本周股價跌幅都接近二成，陽明周跌幅19.13％、長榮跌17.53％、中鴻跌20.79％。

但事實上，這三檔並不是本周跌幅最深的上市股，跌幅前十高股包括業旺、台航、建通、瑞祺電通、新興、泰鼎-KY、安集、億泰、海華、裕民等，跌幅都在26～35％以上，本周跌幅逾二成的計有88檔上市股。

(工商 )