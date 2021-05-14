澎湖縣政府14日發布5名觀光客曾經與台灣這波疫情的確診者有可能接觸，中央疫情指揮中心匡列應立即篩檢及居家隔離，衛生局已聯繫當事人，並協助送院採檢，其中2人也確認是陰性，未來將就地在澎湖集中隔離14天。

縣府表示，這5名觀光客是因為中央疫調發現與台灣這波疫情的確診者有相關接觸關係，匡列列為居家檢疫對象；而且都是在不知情的情況下搭機來澎湖，人到澎湖了才接獲通知應該進行居家隔離。

匡列檢疫這5人，1人來自北部、4人來自南部；其中有1對母女及1名澎湖旅外鄉親。

這5人接獲疫情中心通知後立即與澎湖縣衛生局聯繫，衛生局隨即派員前往安排至三總澎湖分院採檢及進行隔離檢疫。

環保局同時配合，針對這5人分別住宿澎湖的4家旅店民宿、旅遊景點、足跡行經路線等全面加以控管及進行消毒作業。

此外，相關隨團同行的19人也要隔離，衛生局已經消毒社區活動中心提供暫時安置；匡列5人的採檢結果今晚出爐。

縣府也呼籲，今年4月底、5月初曾經到台灣友廟交流的236名澎湖居民，自主健康管理避免外出和接觸他人，每天應量體溫注意身體狀況，隨時與魏詩局聯繫。

(中時 )