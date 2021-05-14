因應疫情升溫，新竹縣政府14日下午舉辦防疫會議，宣布原訂於6月14日舉辦的「2021年端午節龍舟競賽暨系列活動」停辦。另外竹北、竹東社區大學、13所樂齡學習中心、12班成人教育班、新住民學習中心則暫停開課至6月8日止，設置於學校內的社區共讀站，也暫停對外開放。

「2021年端午節龍舟競賽暨系列活動」原訂於6月14日於豐鄉池和宮舉辦，新竹縣政府預估活動當天會聚集超過3500人，為顧及疫情變化及社區傳播風險，新竹縣長楊文科宣布活動停辦，避免成為防疫破口。

新竹縣龍舟比賽去年同樣因考量疫情而停辦，今年報名隊伍創新高達55隊，仍因疫情出現變化而再度停辦。今年活動首度加入STEAM教育機器人龍舟競賽，預計延期辦理。

此外，為了避免群聚風險，新竹縣終身教育學習機構5月16日止至6月8日停課，北、竹東社區大學、13所樂齡學習中心、12班成人教育班、新住民學習中心學員權益不受影響，課程順延開課，社區共讀站暫停對外開放。

(中時 )