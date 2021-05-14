國內新冠肺炎疫情升溫，民進黨立委蔡易餘因日前曾與確診者出席同場活動，雖然兩人沒有接觸，但蔡易餘決定自行「自主健康管理」，暫停跑攤及跑行程，不過，傳出有政府官員抱怨，今下午受邀至蔡易餘辦公室說明政策，嚇出一身冷汗。對此，蔡易餘澄清，他並非中央疫情指揮中心強制要求自主健康管理的對象，而是自我要求高標準，兩件事不該混為一談。

蔡易餘表示，因日前確診者曾到嘉義出席廟會活動，他被媒體點名也在場，雖然僅同場，未與確診者接觸，仍決定自我要求，自行「自主健康管理」，近日僅到立法院質詢，結束後就回辦公室，過程都有戴口罩。

對於有媒體質疑，他在自主健康管理期間還到立法院，蔡易餘說，就算視自主健康管理者，只要戴口罩仍可以上班，況且他並非疫情指揮中心匡列的「自主健康管理對象」，這是兩件事情，不能混為一談。

知情人士透露，雖然有女性確診者8日參加有183年歷史的布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典，不過根據地方傳統習俗，該祭典女性不能靠近，證明蔡易餘跟確診者只是同場，完全沒有接觸史。

(中時 )