本土疫情多點爆發，中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布新增29例本土確診，其中16例確診與萬華區茶藝館有關。「草莓姐姐」簡皎竹今日也在臉書抒發身為一個母親且又住在疫情爆發的萬華的心情，更在看到眾多網友留言鼓勵時，忍不住感動鼻頭酸。

草莓姐姐與「香蕉哥哥」林掄元結婚近3年，育有1子，她今日在臉書有感而發地寫下：「沒錯，我們住在萬華，一個疫情爆發的地區。雖然沒有在地圖框框內，但也是每天買東西吃東西坐車的地方。」

草莓姐姐坦言身為媽媽的她，現在出門都要花30分鐘思考做準備，但仔細想想，這些診足跡是一個禮拜前的事，現在再來躲避這些地方，好像來不及了。她表示最根本的方法，還是做好個人防疫，正確面對疫情觀念，以及記得自己的足跡。

草莓姐姐還說，電視上好多政府官員都是醫生，對他們有信心，至少他們對疫情有正確觀念，「就讓我們能做的做好，保持平常心，提升免疫力，一起加油。再次期待可以讓孩子安全旅遊的世界。」

最後草莓姐姐更不忘為萬華人加油，要彼此為了我們愛的人，勤洗手戴口罩，互相加油打氣比封區更重要。草莓姐姐這一席話立刻吸引網友熱烈留言鼓勵，也讓她看了忍不住感動鼻頭酸，再次留言感謝：「謝謝大家的鼓勵～～大家一起防疫大作戰！」

(中時新聞網)