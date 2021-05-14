大陸女星楊冪在戲劇上有亮眼成績，擁有多部經典作品，在自行開立經紀公司當老闆後，偶爾還會在人氣綜藝節目中露面，但工作重心主要放在拍戲；近期楊冪正在拍新戲《愛的二八定律》，但被粉絲捕捉到她不耐煩的模樣，甚至在發現鏡頭後躲開秒翻白眼，遭網友砲轟「脾氣也太差了」。

楊冪透過電視劇《宮鎖心玉》、《三生三世十里桃花》和電影《小時代》系列，成為大陸一線女星，打開電視無論是戲劇還是綜藝，都時常能看到她的身影；最近楊冪也加入電視劇《愛的二八定律》劇組，日前有粉絲在路邊碰巧遇到楊冪和許凱拍戲，興奮地拍下穿著一襲玫瑰紅長裙的女神，長髮飄逸散發高冷女人味。

楊冪近期正在拍攝新作《愛的二八定律》，卻被發現工作時一臉不耐煩。(圖/ 摘自微博)

楊冪發現自己被偷拍時秒翻白眼。(圖/ 摘自微博)

不過，從粉絲分享到微博的畫面，注意到楊冪疑似當日天氣寒冷，聽著導演指揮時臉上卻掛著不耐煩的表情，和工作人員講話也是斜眼，讓人很意外；讓粉絲詫異的是，當楊冪發現粉絲在一旁拍攝，竟馬上閃避鏡頭，還翻了白眼，像是用眼睛在罵拍攝者，讓他立刻結束錄影。

其實先前楊冪就被多次拍到工作時不耐煩或翻白眼，但仍有粉絲認為是拍攝者的問題，「本來就不該偷拍」、「被亂拍誰會開心」、「是粉絲也不能隨便拍啊」。

(中時新聞網)