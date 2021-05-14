台南市政府與國防部合作推動公辦都更案，都發局表示，仁德二空新村A區、永康精忠二村將分別取得約75戶、110戶社會住宅，全案經都市設計審議通過，未來完工後，只租不售，

都發局表示，二空新村A區基地範圍鄰近「南台南站副都心 」，精忠二村基地鄰近復興國小、永仁高中以及東台南都會區、平實重劃區、大灣交流道，交通區位便利，生活機能完善。

台南市長黃偉哲表示，台南近年陸續與軍方合作，推動老舊眷村土地資產更新，藉由大面積土地再開發，帶動區域繁榮並滿足社宅政策目標，總計可為市庫節省公帑支出約21億元，同時結合民間資源促進地方發展，共創多贏。

都發局長莊德樑表示，市府綜合考量地區發展需求以及公益性，就社會住宅訂定數種房型空間需求，二空新村A區公宅棟規劃為銅級綠建築，特色包含各幢屋頂設置太陽能光電設施，基地整體規劃建蔽率僅約39％，地面層留設大量開放空間，植栽複層式綠化及提供交誼空間。

精忠二村公宅棟規劃為銀級綠建築，特色亦包含屋頂設置太陽能光電設施，植栽複層式綠化並將眷村守望相助空間元素納入設計，並在各樓層提供兩處交誼空間。

2案公宅採通用設計，強化區內無障礙設施，部分樓層依據「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」規定配置無障礙住宅，營造全齡優質住宅，只租不賣原則，完整規畫成為可循環利用的好宅。

(中時 )