1981年，台灣發生第一起運鈔車搶案，被搶的是台中縣沙鹿鎮合作金庫，一輛運鈔車準備運送680萬新台幣的現金到梧棲的台灣銀行。雖說是「運鈔車」，但其實只是一輛計程車與2個沒受過訓練的保全人員，他們就拎著兩個帆布袋，坐上了計程車，結果車子開到一條田邊小路，馬上就被歹徒給攔截，4名歹徒手上有刀有槍，而且還是M16步槍，2名保全人員根本不敢抵抗，就這樣被歹徒輕輕鬆鬆搶走了680萬元，此案震驚社會。由於當年還是戒嚴時期，搶劫是軍法審判，而且是唯一死刑，更離譜的是，嫌犯被捕判死刑後，不僅越獄逃亡，還在外面銷魂「傳宗接代」。

犯下這起台灣史上第一起運鈔車搶案的人是蘇俊模、廖天生、吳森山和陳東華等8個人。回顧此案，主嫌蘇俊模與同夥1981年11月24號下午3點多，開著車牌一輛藍色轎車，到台中沙鹿的街上，攔截合作金庫的運鈔車，個個兇神惡煞、戴著頭套，拿著M16步槍跟開山刀，輕易搶走了車上的680萬現金。警察逮到蘇嫌時，錢用行李箱裝著，把一疊一疊的現金排開，可是680萬卻只找回100多萬。

1981年合庫運鈔車搶案雖說是「運鈔車」，但其實只是一輛計程車，2個沒受過訓練的保全人員，拎著2個裝有680萬紙鈔的帆布袋就坐上了計程車。（非事發示意圖／中時資料照)

沙鹿發生劫鈔案震驚社會，法官速審速決，短時間判死刑定讞，當時檢警院三方都認為這樣才能警惕社會。但主嫌蘇俊模坐牢期間囂張無比，不只行賄呼風喚雨，甚至跳牆越獄，逃獄之後，還跟警察在板橋一處民宅發生激烈槍戰。

1981年合庫運鈔車搶案，開山刀是歹徒行搶的凶器之一。（示意圖／中時資料照）

1981年合庫運鈔車搶案，由於歹徒持槍與開山刀行搶，輕易搶走了車上的680萬現金。（示意圖／shutterstock）

更扯的是，蘇嫌的母親知道兒子入獄期間想念女友，希望能「傳宗接代」，於是買通當時管理舍房的主管，並透過看守所特約醫院院長安排，以患了中耳炎為由，將他送到醫院與林姓歌星女友共度春宵，看守所人員則在外面把風。此外，蘇嫌的柯姓、翁姓友人，還曾請課長及主任管理員飲酒作樂，甚至到俱樂部跳舞，然後再送他們到大飯店，讓「金絲貓」伺候他們「上床」。

1981年時任法務部長李元簇（右），退休後於1996年檢視蘇俊模搶運鈔車的槍枝。（中時資料照）

傳宗接代只是一個備案，蘇嫌最終還是想要活著逃出這座死牢，但是在他之前，從來沒有越獄成功的紀錄，所以監所的安全管制，不像現在這麼嚴格，一小片的鋼鋸，就藏在會客菜裡頭，被送到了他手中，手銬腳鐐都被鋸斷了。

這次越獄一口氣跑掉6個人，而且其中4個人還是死刑犯，警方投入了全國警力，從南到北進行大搜捕，很快的就鎖定了這些人，蘇嫌沒多久就在台北被警方逮捕，2個月後槍決伏法。從他劫鈔、行賄、到逃獄的犯案過程，絲毫不輸電影，還被稱之為沙鹿劫囚風雲。

(中時新聞網)