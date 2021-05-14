（國防部提供）

對於今日有雙北民眾接到簡訊指出，務必將家中的門窗關緊，因為會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，且化學兵群的藥劑非常毒。國防部表示，上述訊息為網路假訊息。

目前有網路訊息指出，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」

國防部表示，上述訊息為網路假訊息。經《中時新聞網》向陸軍化學兵查證，陸軍化學兵係接受疫情指揮中心及各縣市政府指派進行消毒工作，主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，目前網路誤傳化學兵將針對雙北進行全面性消毒，化學兵目前並未接獲任務指派，且網路謠言惡意外傳化學兵所使用的消毒藥劑具有毒性，陸軍特別強調，化學兵所使用的消毒藥劑，係1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。

新北市政府表示，今（14）日已申請化學兵協助進行全市大消毒，消毒日期及地區行程排定後，將會透過各地里長通知民眾。

(中時新聞網)