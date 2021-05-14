崔軾玄（原名：崔恕）、李廣平等音樂人14日在社群媒體發文表示，「香港永聲音樂總經理黃懷欽先生於2021年5月11日凌晨在珠海市中山大學第五附屬醫院因病不治，享年65歲。」眾多音樂圈好友難過哀悼。黃懷欽在圈內擁好人緣，在1981年創辦永聲音樂，從業40年來，曾與崔健、侯德建、蔡琴、姜育恆、潘美辰、吳滌清等藝人合作，為推動華語唱片產業的發展做出了突出貢獻。他一生為人低調簡樸和善，在業界聲望很高。他的突然離開，引發了眾多音樂人的悲痛緬懷。

崔軾玄感傷說也把人生第一次致悼詞獻給了黃懷欽，形容黃懷欽是非常熱心的人，「他一生都在為別人著想，一生都在幫助別人，他在住院期間，還在想盡辦法幫助另一位遇到困難的香港音樂人，在他離開的前兩天，他還和我通話在談工作。」

崔軾玄非常的不捨，「這幾天翻看他的微博和朋友圈，我們有太多交流，太多共同的回憶。在台灣大學旁的早餐店，在香港金鐘的唱片店，在吉隆坡瑞華公司附近的大排檔，在北京富頓麗音的錄音棚，還有珠海這座美麗城市的每個角落。他走得太過匆忙，來不及整理這些碎片化的記憶和畫面，甚至來不及正式說聲再見。」遺憾說：「如果時光可以回到5月1號中午，我一定會在告別的時候給他一個深深的擁抱。」

(中時 )