隨著疫情升溫，台北國稅局總局正好位在萬華區重災區內，因此預定下週一（17日)啟動異地辦公，根據了解將有160位員工將到財政資訊中心大樓上班。

疫情情指揮中心今日公布有29例本土個案，16例是與萬華群聚有關。而台北國稅局總局正好就在台北市萬華區的重災區，為了避免群聚效應，台北市總局下週一起動異地辦公。

台北國稅局官員表示，將有160位員工將到財政資訊中心大樓辦公，其餘則繼續在總局上班。

但是現在正值報稅期間，官員表示，目前報稅點仍然存在，所以民眾還是可以繼續報稅，不過官員也表示，這兩天天到總局來報稅的人明顯減少很多。

以今日總局線上取號的查調所得和網路申報人數分別為1214人和2183人，但是相對其他大安分局、中南中北稽徵所查調與網路申報都有6000、7000人者，顯然已經有少了。

官員表示，目前收件等都必須在戶外進行，只有需要電腦的查調和申報在2樓、外僑則在1樓，整體在戶內的人流控制在70人以下。

(中時 )