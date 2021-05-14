外交部今表示，我國駐印度代表處1名確診者今搭乘醫療專機返台治療。中央流行疫情指揮中心晚間證實班機已在6點17分抵台，該名旅客體溫37.4度，意識清楚，可以自行下機，已經搭乘救護車至醫院隔離治療。

指揮中心發言人莊人祥表示，印度醫療專機今晚6點17分抵達桃園國際機場。該專機上的機組員、醫護人員合計有2人，他們都有適當防護，過境不入境。

另外，莊人祥表示，機上的旅客體溫37.4度，意識清楚，可以自行下機，已經搭救護車去醫院隔離治療。

(中時 )