台灣基進立委陳柏惟罷免第二階段連署達標，可望與828公投同日投票。TPOC台灣議題研究中心透過Quickseek快析輿情資料庫發現，陳柏惟除了今年創造話題的能量衰退，他似乎也「玩過頭了」，加上聲量上漲，但多由罷免案帶動，因此他的罷免案可說「岌岌可危」。

根據Quickseek監測，發現陳柏惟上任後的聲量走勢，過去陳柏惟創造的話題都造成極大迴響。例如宣傳「世界母語日」、拋出「內交部」、港人來台當兵等，都超過10000則聲量；現身罷韓「美麗島大遊行」時，聲量達21264則。11月27日立院衝突，陳柏惟放話「1打35」，當天聲量則高達22782則。

Quickseek指出，後來陳柏惟聲量逐漸下滑，今年再度上漲，但卻都是罷免案的相關聲量。「罷免案」就占了高達48.9%，反對意見正攻佔他的網路聲量。

Quickseek監測指出，陳柏惟屬於國防、外交委員會，但他在國會相關的聲量占比卻逐漸減少，至今年僅剩13.8%，顯示陳柏惟似乎「玩過頭了」，反倒增添他不務正業的味道。而陳柏惟本身創造的網路關注，又出現被罷免案取代的趨勢，無法為他的政治形象帶來正面亮點；因此當罷免的聲音多點開花，即使拿出「公督盟評鑑優秀立委」說嘴，恐怕已無法證明什麼，對他來說，罷免案「岌岌可危」。

(中時新聞網)