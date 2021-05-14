本土疫情擴大，行政院長蘇貞昌晚間再發臉書表示，現在的台灣，比一年前有更好的準備和體質，口罩庫存8億片、酒精庫存57萬瓶、防護面罩31.5萬件、全身防護衣270萬件、隔離衣1300萬件，做好防疫就能度過難關。蘇貞昌提醒，網路上充斥許多假訊息，不要散播任何未經指揮中心證實的疫情訊息，避免觸法。

蘇貞昌表示，我們國家面臨新一波疫情，但比起去年，我們有足夠的防疫經驗、人員的訓練、更充裕的物資，也準備持續編列防疫與紓困的預算。在疫情穩定的時候，已請各部會盤點戰備物資，將倉庫塞滿，所以酒精、口罩、隔離衣等防疫物資，存貨和產能都很充裕，民生物資的供應也很穩定，不該在此時搶買囤貨，徒增群聚風險。

另外，網路上充斥許多假訊息，無論是錄音檔還是對話截圖，蘇貞昌呼籲都不要輕易信任，更不要散播任何未經指揮中心證實的疫情訊息。亂傳謠言不但觸法、也嚴重影響防疫。請大家多注意指揮中心公布的資訊，做好防疫，我們就能度過難關。

(中時 )