高市府防疫會議14日決議「防疫加嚴六大措施─暫停市府所主辦及參訪之活動」，文化局表示，在疫情趨緩前，將停止舉辦相關藝文活動。經盤點轄下場館所有活動，統計至6月8日前，含民間及官方自辦活動延期或停辦者計134項。

文化局說，近期停辦或延期的活動包括：高雄獎頒獎典禮、LIVE WAREHOUSE「海之鬧VOL.1布拉瑞揚舞團之夜」、台灣鳳梨工廠「消失的旗尾線搖滾音樂劇」、高雄市電影館「長短腳 X momo mini電影院」、大東戶外舞台藝文演出、大東講堂、高市圖城市講堂、第14屆阿公店溪文學獎頒獎典禮、駁二勇市集及大義市集等。

文化局長王文翠表示，因應疫情趨於嚴峻，文化局自5月11日起主動聯繫相關展演團隊，協助更換檔期，並於官網、社群媒體上更新活動停辦或延期相關訊息，也提供各種線上藝文通路資源，例如：高美館「精選典藏」、高市圖「臺灣雲端書庫@高雄」等，讓大家在疫情嚴峻在家期間能持續親近藝術。

文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量測體溫、消毒、人流管制、動線規畫及加強日常環境清潔消毒等防疫措施，本周末起配合市府「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消，並延續利用周一休館日大規模消毒，同時也持續安排工作人員定期在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離，共同做好健康照護，阻斷傳播鏈。

(中時 )