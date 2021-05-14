圖為進行冷凍治療(非個案本人)。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉筆指處即為肺部腫瘤。（陳淑娥攝）

28歲游姓女子在員工健檢時發現兩側肺部有異常腫瘤，診斷出右肺有顆2公分腫瘤，罹患肺腺癌第一期，且左肺上葉有兩顆不到1公分毛玻璃狀結節，為多發性肺腫瘤。童醫院設置複合式手術室，手術前、中、後隨時定位，除了減少游女手術花費時間外，更大幅降低麻醉及感染風險。

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉表示，個案本身無不良惡習且無家族史，是多發性肺腫瘤患者。他先安排進行右肺胸腔鏡微創肺葉切除手術，將2公分腫瘤切除且腫瘤沒有發現淋巴轉移，切片檢查確認罹患肺腺癌第一期，手術順利並出院後定期追蹤右肺術後狀況，以及左肺兩顆毛玻璃狀結節變化。

游女1年後右肺術後控制良好，無腫瘤復發情況，但左肺毛玻璃狀結節有變大病變情況，因左肺上葉兩顆毛玻璃病兆靠近中間縱膈，直接切除兩顆恐傷害太多細胞影響肺功能，因此左肺上葉上面一結節使用螢光定位後，進行胸腔鏡微創肺部節狀切除併淋巴結廓清手術；左肺下面一結節則使用冷凍微針消融手術治療，讓結節細胞直接壞死。

童醫院因設置複合式手術室，把電腦斷層建置在手術室內，手術前、中、後可隨時定位，並能直接進行冷凍微針手術，一站式手術環境，省去病人從另一個影像檢查室到手術室傳送作業，除了減少手術花費時間，更大幅降低麻醉及感染風險，術後也能在手術室內直接再次確認病灶是否切除乾淨與治療結果。

童詠偉呼籲，肺癌早期症狀並不明顯，有病兆才被檢查出來的通常已經是中晚期，除了每年定期全身健康檢查外，50歲以上有抽菸或有家族病史者，最好接受低劑量肺癌篩檢，才能夠及早發現及早治療。

(中時 )