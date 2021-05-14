昨天才發生513大停電，今日全台用電量又飆紀錄！由於天氣太熱，台電統計，今日下午2點13分，全台用電量達到3705.6萬瓩，是5月份用電量首次突破3700萬瓩大關，更刷新歷年該月最高紀錄。導致今日備轉容量率降為9.02％，供電燈號由綠燈轉為吃緊黃燈。時隔667天，供電燈號再度由充裕綠燈，轉為吃緊黃燈。

台電說明，今日下午南部部分地區更出現40度以上高溫，用電需求呈現攀升趨勢，超出預期。下午2時13分瞬時尖峰負載達到3705.6萬瓩，備轉容量為334.4萬瓩，備轉容量率9.02％。

上一次供電黃燈出現在2019年7月16日，備轉容量率為8.73％，歷經667天來首見燈號由綠轉黃。

台電進一步說明，今年因受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需經濟成長、外銷暢旺，帶動國內負載成長，工業用電更大幅增加。今年1到4月售電量為704.31億度，較去年同期增加31.29億度，成長4.6％。

由於水情不佳，水力電廠發電量受影響，為確保今夏供電穩定，台電已積極安排各發電機組進行大修或檢修工作。今日上午明潭6號機已提早完成歲修工作，下周也有主力機組將歲修完陸續歸隊，還有民營電廠新機組加入商轉，可為夏天挹注電力。

(中時 )