鑑於歐洲許多國家正在醞釀禁止接受政府補貼的外國企業、尤其是中國企業進入歐洲市場，德媒呼籲在目前美國極力對抗中國的情勢下，歐洲不能被幼稚的對華政策誘惑而採取貿易保護主義，不能被美國利用來當作與中國脫鉤的工具，應繼續堅持自由市場經濟原則。

《德國之聲》引述《商報》評論指出，歐盟醞釀禁止受政府補貼的外企進入歐洲市場，這種做法頗有雙重標準之嫌：「難道歐盟就沒有數十年如一日地補貼本國農民，以至於發展中國家的農業毫無還手之力？難道飛機製造業巨頭空中巴士，就不是用國有資本打造的？難道在歐洲大陸上就沒有無數的國家資本參股的企業？難道通過貨幣政策手段人為壓低的利率，就沒有肥了各國財政部以及各企業高管的腰包？」

評論質問，當今歐盟的干涉經濟戰略，當然首先是為了對付中國。但是，誰又能否認中國正是通過不公正手段崛起成為經濟超級大國、而且依然在變本加厲地使用這些手段？

文章說，當前歐盟對華政策有個主要矛盾，一方面歐中經貿仍有巨大商機，但是另一方面，對一個專制國家形成巨大依賴，也蘊藏著巨大風險。因此，「面對中國的經濟霸權，以其人之道還制其人之身是否為明智的手段？」

文章認為，與美國等市場經濟盟友共同向北京施壓，絕對是必要的。因此，歐盟在拜登就職前匆忙出爐《歐中投資協定》也絕對是個錯誤的舉動。但是，「歐洲是否應該與美國一道執行對中國脫鉤的戰略？絕對不能！」因為這種戰略的政治以及經濟風險對於歐洲以及德國將是難以承受的。

去年底梅克爾擔任歐盟輪值主席的最後一天，搶在美國當選總統拜登就任之前，中國與歐盟宣布達成長達7年的中歐投資協定談判。圖為中歐視頻峰會上，雙方領導人共同宣布完成談判。（圖／歐盟委員會）

作者表示，「以貿易促轉變」或「政治歸政治、生意歸生意」的對華政策知無疑是幼稚的，過去幾十年歐洲企業從中國賺取高額利潤的模式也不再能持續。但是，一個連形成統一外交政策都做不到的國家聯盟，妄想去教訓超級大國中國，這種認知同樣幼稚。歐洲需要一個價值觀導向的外交政策，而這種價值觀也包含市場經濟的理念。

(中時新聞網)