台北捷運公司今晚發布訊息，為配合中央、市府防疫政策，自15日起暫停開放兒童新樂園、台北小巨蛋（含冰上樂園）、北投會館等場館及貓空纜車全面暫停營運。位於萬華區西門站及龍山寺站，13日夜間也已完成全面消毒，至於民眾常接觸的所有設備，清消頻率由原4小時縮短為2小時，請旅客安心搭乘。

北捷今晚公布轄管中暫停開放的場地，有兒童新樂園、台北小巨蛋（含冰上樂園）、北投會館、捷韻國際會議廳等場館及貓空纜車。也已暫停飲水台設備、跳舞區（含中山地下街爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、捷運行政大樓1樓閱讀捷運展示區、心中山廣場、東區頂好廣場及貓空纜車市集，北投復興崗站及南港展覽館站外旅客服務中心等。

此外，捷運系統也加強車站、車廂清消，其中西門及龍山寺站族除在13日夜間全面消毒外，，清消頻率也由4小時縮短為2小時。其餘捷運車站民眾常接觸的所有設備，消毒頻率為每4小時1次，擦拭自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處。

北捷提醒民眾，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。捷運月台、閘門前車廂電視及跑馬燈也都有播放防疫資訊，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適請佩戴口罩。

(中時 )