中央流行疫情指揮中心今（14日）公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，其中有7例仍查無與確診個案有相關性。對此，前台大感染科醫師林氏璧坦言，隨著病毒生根進入社區機率增加，國內疫情將進入完全不同的階段，已不是觀察期到6月8日這麼樂觀，「不要天真了。」

本土確診逐日爆增，今指揮中心又宣布新增29確診個案，林氏璧於臉書發文表示，這29例之中，有4人為無症狀，與獅子會相關5例，累積25例；與萬華相關16例，累積23例；與宜蘭遊藝場相關1例，累積9例。感染源調查中則有7例。

林氏璧指出，今日本土病例中，7例未知感染源是重點，「我的感覺是社區現在就是多點開花了」，他坦言，隨著病毒生根進入社區的機率繼續增加，想靠圍堵的方式控制下來、清零的機率越來越低，疫情將會進入完全不同的階段，「要有這樣的思想準備才行。」

林氏璧認為，接下來的幾天非常的重要，不管是醫師懷疑或是民眾主動告知，醫院要開始大量作新冠病毒檢測，從這一週內案例增加數觀察「社區病毒到底擴散到什麼程度」，而結果也將會決定之後的走向。

「不要天真了，這次真的不一樣！」林氏璧坦言，現在疫情已經不是觀察到6月8日這麼樂觀。他指出，隨著疫情升溫，病毒基因定序、傳統疫調，「可能會越來越不重要了」。接下來應該要仔細觀察檢驗量能、輕症重症人數，還有醫院收治量能的監測。「做最壞的打算，最好的準備。」至於未來是否要實施普篩、封城？林氏璧相信指揮中心的專家小組會做出最好的決定，到了什麼階段，就會怎麼處理。

(中時新聞網)