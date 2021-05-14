形象陽光健康的男星宥勝，昨(13日)突然在臉書有感而發，感謝有水有電有自由的日子，然而他文中一句「住在台中的我們，今天同時遭遇停水停電，再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得...」就意外讓部分家住萬華的網友相當不滿，甚至在臉書社團「我是萬華人」PO文表示對宥勝言論非常不能理解，也無法接受：「我是萬華人，怎麼啦？」

全台疫情爆發，昨晚又出現大停電，讓宥勝有感而發地在臉書寫下：「突然很感激有水有電有自由的日子。住在台中的我們，今天同時遭遇停水停電，再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得...如果我們失去一切，那將會是什麼景象？」

只是宥勝無心一句話就意外引發部分萬華網友不滿，不僅在臉書社團「我是萬華人」引發討論，更有部分網友前去宥勝文章留言開罵，「去過萬華怎麼了？怎麼不說有參加繞境的人呢？」、「萬華怎麼了？您也是公眾藝人，如果今天在台中發生這樣的事情，還會打這樣的文章嗎？同理心能不能拿出來，不要跟著波動走，就因為一些人，我們就該活受罪嗎？這樣打會給人感覺冠上一個病毒=萬華的感覺，感覺其實很差」、「身為在地萬華人，我們也不希望這樣，我們也是受害者，所以到過萬華又怎樣」。

部分萬華網友前往宥勝臉書留言抗議。(取自宥勝之旅臉書)

然而也有不少在地人認為宥勝沒說錯，直言不用這麼玻璃心，現在群聚感染最大宗的確是在萬華沒錯啊，「不要讓人家笑萬華人敏感好嗎？之前各地爆疫情的時候不都有這種類似反應嗎」、「玻璃心無誤，桃園人都撐過來了」、「我也住萬華啊，但事實萬華就很嚴重，自己口罩戴好少出門比較實際」。

(中時新聞網)