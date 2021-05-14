【紐奧良鵜鶘 @ 金州勇士 09:30 運彩賽事編號：487】大家今天應該會蠻訝異兩場比賽的盤口門檻，一場是本場勇士只讓5.5分，另一場則是灰熊在讓分上縮減成7.5的讓分，盤口往往會出現讓你訝異之處，更多時候來自於我們還沒有完全抓到邏輯。

事實上，今天的低讓分有他的原因—勇士與灰熊，在明天輸贏與否都不這樣重要— 1.目前雙方賽季兩度對決各取一勝。2.雙方目前零勝差。3.雙方目前都只剩下兩場賽事安排。4.雙方本季最後一場例行賽，將要正面對決。統整下來的重點：不管明天雙方輸贏結果，最多只會有一場勝差，最後一場對決贏的隊伍不管如何都將因雙方對戰優勢而取得更上位的種子序。

勇士目前最重要的目標就是能卡在前八排名，如此一來球隊就可以避免附加賽輸一場就淘汰的壓力，特別留意賽程鵜鶘方面，球隊近期已確定無緣季後賽，隨著Z.威廉森、殷格蘭的關機，鵜鶘確實也進入展望下賽季的隊伍行列，以勇士陣容而言，球隊最怕強勢鋒線的對手，少了兩板斧的鵜鶘，反而是勇士所樂見的隊伍。

鵜鶘目前剩下的只有靠球哥搭配跳跳人鋒線打體能球，但海斯、詹姆斯他們都沒有太好的腳步，勇士本賽季在干擾球與協防表現上一直很穩定，鵜鶘的傳統打法很難撼動勇士。

本場比賽最讓人擔心的將是可能的讓分門檻，但….千萬別怕！最主要…本賽季勇士是能體現主場優勢的隊伍，本季主場22勝11敗，讓分盤也有20勝13敗。我們進一步看對手競爭力可發現，本季主場面對勝率超過五成的隊伍，勇士過盤率僅五成；但面對勝率低於五成的對手時，過盤率高達6成84。

此外，本場比賽勇士還有以下幾點利多— 1.如巫師主將畢爾接下來的比賽都無法上陣，柯瑞取得得分王的魔術數字將是42，這多了點讓柯瑞上陣去打好比賽的理由，畢竟拿多一點分數，下一場比賽才能更沒有後顧的面對灰熊。2.勇士接下來的比賽都將是主場出賽，在目前已經開放部分球迷下，主場球隊往往還是有一些打好比賽的責任感，且接下來賽程無需進行移動，也將是另一個勇士無後顧的優勢，在進階數據Distance Traveled Analysis方面，近四次勇士不需移動下的比賽，勇士至少單場都能得到118分的高得分，且四戰全勝，對手包括西區領跑的爵士與太陽。

【本場推薦】：【勇士全場的讓分過盤 -5.5】(實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)