照片中的林姓男子晚間9時許也由市議員張維倩陪同前往中和警分局國光派出所提告。（翻攝）

網瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘照」 苦主赴警局提告了

國內疫情升溫，日前傳出某獅子會前會長確診，網路、LINE通訊軟體中也開始瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘照」照片，由於是烏龍照片對於照片中人物相當困擾，照片中林姓女子今（14日）凌晨3時許前往新北市中和警分局提告，照片中的林姓男子晚間9時許也由市議員張維倩陪同前往中和警分局國光派出所提告。

中央流行疫情指揮中心今（14日）再公布新增29例本土COVID-19確診病例，國內疫情升溫，網路、LINE通訊軟體中瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘照」照片，但照片中的人物並非某獅子會前會長，對於照片中的人物已造成嚴重困擾。

林姓男子表示，4月底確實前往萬華，但自己身體很健康，明天才要去採檢，澄清自己並非是傳聞中的獅子哥，更呼籲民眾勿再轉傳錯誤訊息。

張維倩表示，台灣正值疫情防疫關鍵期間，如今本土疫情蔓延，此時更應加強防疫措施及作為，網路轉傳各式照片、KUSO影片對於防疫無濟於事，「加強防疫作為，才能戰勝疫情。」

張維倩說，散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害已違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

(中時 )