在以色列宣布已於加薩走廊（Gaza Strip）「發動攻擊」的同時，其仍持續面臨國內巴勒斯坦人的示威。巴勒斯坦智庫「Al-Shabaka」政策研究員哈瓦利（Yara Hawari）指出，以色列近年經常使用的「臭鼬水」（skunk water），不僅被用於鎮壓抗議活動，更是對巴勒斯坦人的「集體報復」。

「臭鼬水」是以色列安全單位用於驅散抗議群眾的非致命性武器，能散發強烈的刺激性氣味，用於阻止人群聚集或前進。哈瓦利投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱這種化學液體類似「屎水與腐爛屍體的氣味混合在一起」，會引起劇烈的噁心與嘔吐，阻礙正常呼吸，接觸時也會引發皮膚刺激。

哈瓦利強調，以色列不僅將「臭鼬水」用於鎮壓抗議活動，更以其對該國的巴勒斯坦社區進行「集體報復」，因為安全單位的卡車會在鎮壓抗議時，將「臭鼬水」噴散在建築物上；由於該強烈臭味可能持續達數天，讓住在當地的無辜商家或居民不得不外出「逃難」，直到臭味消失才得以返家生活。

哈瓦利表示，在經過巴勒斯坦人的「測試」後，「臭鼬水」也已出口至其他國家，據稱曾在2015年美國密蘇里州針對非裔青年布朗（Michael Brown）遭警察槍殺的大規模抗議中被使用。不過以色列國防軍（IDF）曾對此回應，稱其已盡力尋找能夠制止暴力、又能盡量降低對抗議者傷害的非致命性武器，而「臭鼬水」已被證明不會危害性命，且具備明確使用規範，僅在抗議者出現暴力或故意破壞行為時才會使用。

(中時新聞網)