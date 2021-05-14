櫃買中心14日表示，金麗科股票（3228）、驊訊元大07購01權證（716863）自5月17日起預收款券並管制撮合作業。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月17日起10個營業日（到5月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

驊訊元大07購01權證因連續三個營業日，達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月17日起10個營業日（到5月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )