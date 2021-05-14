味全龍天母主場迎戰中信兄弟，展開龍象3連戰，面對兄弟寄予厚望的新秀投手余謙，味全龍打線大爆發，前2局就攻下4分讓余謙提前退場，再加上先發洋投伍鐸此戰太威猛，先發6局只被敲1安、無失分，還連續解決18名打者，最後味全龍以9比0贏球，再創本季最佳5連勝。

兄弟派出余謙先發，而味全龍第1局就將他攻破，一、二壘有人時，洋炮赫雷拉二壘打一棒清壘，味全龍率先攻下2分。2下龍隊再進攻，歐晉、蔣少宏連續2支二壘打，再加上吳東融、郭天信適時安打，味全龍再攻下2分，同時把余謙打退場，他先發僅1.1局就被敲7安、失4分，寫下生涯最短先發局數。

味全龍火力還沒停歇，3下又靠觸身球、保送、內野安打攻占滿壘，雖然敲出雙殺打只拿到1分，不過隨後兄弟投手發生爆投，雙手奉送1分給龍，4局結束味全龍就以7比0大幅領先。

最令人驚奇的是味全龍先發投手伍鐸，他只在第一局面對兄弟首棒打者周思齊被敲安打，接下來連續抓到18個出局數，兄弟打者面對伍鐸無可奈何，一支安打都擠不出來。伍鐸原本以中繼為主，因為洋投布里悍離隊、鋼龍因傷下二軍而轉先發，此戰6局只被敲1安、無失分，表現令人驚喜。

除了伍鐸以外，廖任磊接手2局、莊玉彬1局也都沒被敲安，兄弟整場比賽只有周思齊首局首打席的那1安，打線被味全龍壓得死死，最後味全龍以9比0大勝兄弟，終結對戰4連敗窘境，且味全龍達成本季最長5連勝、6連不敗，5月以來戰績6勝2敗1和，「五月狂龍」戰績相當好。

賽後味全龍總教練葉君璋認為，余謙今天狀況沒有上一場好，因此球隊有機會打下分數，再加上伍鐸今天狀況特好，控球不錯、敢投好球是贏球重點，「現在5連勝看出來球員很團結、做出一點貢獻，希望繼續保持這樣的態度，路還很長。」

味全龍打者劉基鴻。（鄭任南攝）

中信兄弟詹子賢接殺外野飛球。（鄭任南攝）

中信兄弟先發投手余謙。（鄭任南攝）

(中時 )