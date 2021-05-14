三立美食行腳節目《就是這味》推出全新改版《就是這味─玖浩吃》，邀請到《全明星運動會》第一季「玖浩CP」聯手出擊，14日舉辦記者會，李玖哲笑曝常被姚元浩哄騙吃下各種食物，不過美籍韓裔的他接受度超高，對於皮蛋、臭豆腐、內臟，甚至是雞佛都敢吃，但被姚元浩爆料只有「入口即化」、「入口即融」、「哇靠好吃」3句形容美食。而2人前天到南部體驗種鳳梨，2人都膚色都黑了一階，一年四季都穿背心的李玖哲也搞笑掀衣說：「只有ㄋㄟㄋㄟ是白的。」

製作單位也特別準備李玖哲最愛的滷肉飯，他分享2003年來台之初，看到「鬍鬚張」招牌跟張菲長很像，以為是對方開的連鎖店，有次他約姚元浩「我們去吃菲哥的店」，姚元浩一頭霧水，一問才知道李玖哲誤會大了。而他因疫情已將近1年未見愛妻相馬茜，不過老婆擔心他會因為搭機染疫，笑喊「我看你視訊就夠了，不用看本人」。李玖哲最近接下多個節目主持棒，出外景時也一直傳照片給老婆看，相馬茜很欣慰不老公可以到體驗音樂外的其他演藝活動，甚至還感動到落淚，「念我說，你之前在家躺整天什麼都沒有做，只會看電視、吃多力多滋，終於知道有多辛苦了吼」。

李玖哲爆姚元浩教「台語粗話」 他傻眼：你亂講

身為前紅隊隊長的姚元浩，談到第二季藍紅2隊獎盃數落差大，謙虛表示他們比我們都還強，並稱「比賽一定有輸贏，真的很辛苦」，回憶起當時第一季他們沒什麼資源，還到河濱公園橋下，把拔河繩綁在籃球架上練習，也透露江宏傑私下都會跟他聊到最近訓練和輸贏的狀況，深刻感受到對方作為紅隊領隊的巨大壓力，「我現在唯一能夠挺小傑的，就是他一通電話或訊息，需要什麼樣的資源，我如果有，一定百分之百支持他」。另外，《全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會 高雄場》先前因疫情延期，昨也宣布將改到7月11日舉行，而第二季總決賽也會分開錄製，將如期在6月20日播出。

(中時 )