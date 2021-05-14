一個多月裡接連發生花蓮太魯閣號出軌49人死亡、本土感染案例擴散，以及513全台大停電。前扁辦主任陳淞山表示，防疫工作，也因過度輕忽鬆懈，爆發社區感染。這會是民進黨開始失民心的執政破口，更指出「蔡蘇體制，已到了瀕臨潰堤瓦解的關鍵時刻。」

陳淞山14日在《美麗島電子報》撰文表示，太過政治、政治螺絲太鬆的蔡蘇體制，真的出現大問題了。比如828四項公投的爭議問題，民進黨的黑道輔政、派系鬥爭，以及接班權鬥等過度熱衷的政治問題，再加上總統蔡英文、行政院長蘇貞昌貌合神離的政治關係，讓蔡政府團隊無暇於正常治理國家的「小事」，沒有多餘心力去好好整頓台鐵、台電、中油等國營事業的正常事務，才會不斷發生這麼多令人匪夷所思的意外事故。

陳淞山指出，從台鐵邊坡工程違法施工、華航與諾富特飯店群聚感染延燒，以及台電員工測試操作錯誤引發大停電，哪一個不是政府主管機關及相關國營事業的「人為疏失」，所造成的意外事故？這也是「蔡蘇體制」團隊螺絲太鬆所導致的「人禍」。因此若不再正視執政漏洞與危機，上緊發條收心治理國家，恐會導致民心盡失、民意如流水的下台結果。

陳淞山認為，此次本土疫情大爆發，民進黨立委范雲召開協調會「施壓」，而造成中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」改成「3＋11」，造成華航機師與諾富特飯店員工群聚感染，因而再爆發本土感染、社區感染，范雲與中央指揮中心、民航局等相關人員與官員，都難辭其咎，他們必須負起「與有過失」的輕忽失職責任。陳淞山不禁反問，這難道不是「蔡蘇體制」的政治運作出問題所致嗎？

陳淞山指出，就連最為人稱羨樂道的防疫工作，也因過度輕忽鬆懈，爆發社區感染。這會是民進黨開始失民心的「執政破口」，而「蔡蘇體制」也已到了瀕臨潰堤瓦解的關鍵時刻。

(中時新聞網)