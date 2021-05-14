疫情擴大，醫師出身的副總統賴清德把他熱愛的棒球融合，將大家耳熟能詳的棒球術語「打帶跑」改編，喊出防疫5措施，記得「打、戴、跑」，台灣顧得好！

賴清德今在臉書表示，今天台灣又新增29例本土病例，自從4月20日已累積87例，擴散程度由點逐漸變成線，這波疫情的確是一年多來最大的挑戰！蔡英文總統昨天已召開國家安全會議，針對疫情最新情勢研擬對策，要求各部會確實執行各項防疫措施，避免疫情再加大。

他說，其中幾項重點，他擇要強調如下，希望大家一起合作達成：1、 務必再阻絕病毒於境外：華航、諾富特群聚事件的破口，乃肇因於未能及時阻攔病毒入境所致，因此要控制此波疫情首要之務，就是截斷病毒再度進入，才能進行「口袋戰術」一般，將已經進入社區的病毒消滅掉。

他說，2、 中央地方要通力合作：今早疫情指揮中心陳時中指揮官及台北市政府柯文哲市長一起召開記者會，就專業作成和平醫院不封院的共識，攜手抗疫。和平醫院的狀況，要考量區域性及醫院地緣關係，處理上比較複雜，這一次中央地方同步攜手防疫，努力讓和平醫院風險歸零，逐步讓醫院恢復醫療量能，這是良好的合作示範，未來各縣市若有社區感染，也應秉持相同合作模式。

他指出，3、 儘早診斷，儘快治療：在台灣進入社區感染階段後，醫師公會全聯會邱泰源理事長、基層醫療協會林應然理事長及全國護理師護士公會高靖秋理事長便共同向社會承諾，醫護人員除了會堅守崗位，在第一缐守護國人的健康之外，並將提供快速診斷，妥善醫療。

他說，因此醫療院所應提高警覺，針對患者務必落實詢問旅遊史、職業史、接觸史及是否群聚等資訊及加強通報採檢，民眾也需誠實主動提供相關接觸史，醫病合作才能及早發現，縮短病毒傳播擴散的時間，以避免發生類似諾富特飯店主管歷經3次看診及基隆婦人5次看診卻未即時快篩診斷的狀況再度發生。

他說，4、 病人分類、疾病分級、就醫分流：面對社區感染，各縣市醫療網應確實執行病人分類、疾病分級、就醫分流，並啟動專責醫院，杜絕院內感染，以確保平時的醫療服務量能不致於受到影響，社會才會穩定。

最後他說，5、 防疫「打」、「戴」、「跑」：棒球術語「打、帶、跑」，是一項提高安全前進壘包的戰術，為了方便民眾記憶，我引用來當防疫口號－「打、戴、跑」，請符合疫苗優先施打對象的民眾，請前往登記施「打」疫苗；「戴」口罩、遵守疫情指揮中心各項規定，保護自己；「跑」離所有包括人潮眾多的公共場所、密閉式空間等高風險區域。

他強調，這波疫情雖然嚴峻，但他相信，在中央地方通力合作下，加上台灣防疫經驗、優良的醫療水準及充足的醫療服務量能，只要繼續團結一致，一起守護台灣，就能克服眼前的關卡。

(中時 )