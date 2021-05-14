衛武營國家藝術文化中心14日臨時在官網公告閉館消毒。（衛武營提供／洪浩軒高雄傳真）

衛武營國家藝術文化中心14日臨時在官網公告閉館，由於高雄傳出有個案確診新冠肺炎，引發「中鏢」揣測，但藝術總監簡文彬表示，確診個案足跡雖延伸到南部，主要是各廳院維護保養，才會選擇這幾天閉館消毒，但卻有傳言指出，欲到衛武營表演的舞者，就是高雄的是境外移入個案，對此高市衛生局不願證實。

但根據高雄市長陳其邁14日在防疫會議上指出的1例境外移入個案，疑似就是「鐘樓怪人」表演團隊的芭蕾舞者，陳其邁指出，這名確診者，在國外就已經確診，入境前三天，採檢為陰性，之後入境居家隔離，再度採檢也是陰性，沒想到因為演出取消，出境前二度採檢，竟復陽，目前已經匡列16人，居家檢疫中，至於該確診者究竟是否是「鐘樓怪人」表演團隊舞者身分，高市府衛生局不願證實。

對於閉館消毒，簡文彬說，因為最近的疫情又有升溫趨勢，且本土的案例的活動足跡也逐漸往南部來延伸，本來針對防疫，就有固定消毒，但為了確保所有來館的無論是員工、表演團隊和民眾的安全，於是決定這周末來做全場館的徹底大消毒。

至於為什麼選擇在這個周末，是因為這個星期剛好所有的廳院都是在做維護保養的工作。所以相關到館的工作人員，相形之下比較少，影響也會比較小。

所以再跟所有的單位溝通後，就決定從14日中午開始來做消毒，並預計會持續進行到這個星期天（16日）的晚上，並規畫在下星期一（17日）的早上重新開館。

簡文彬也提到，有關於節目異動的部分，事實上從上周開始，就已經依據中央流行疫情指揮中心，還有文化部以及國家表演藝術中心三館的共同決策，把無法符合目前防疫風險管理條件的這些表演節目，譬如說室內超過100人，但沒辦法做到梅花座，就跟表演團隊取消或是協調延期演出。

他說，因為疫情也是每天在變化，所以跟表演團隊之間的溝通，也是每一天都會有新的狀況，並會定期在衛武營的自媒體還有官方網頁，對外界來做宣布。

(中時 )