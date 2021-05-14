根據英國風險顧問公司Verisk Maplecroft最新報告顯示，全球100個環境風險最高的城市，亞洲便占了99個，前十大風險城市由印度與印尼包辨。

報告指出，亞洲城市面臨最嚴重的環境風險，例如各種汙染、極熱天氣、氣候變遷和天然災害等。全球百大風險城市亞洲便包辦99個，其中有43個位在印度，37個為大陸城市。

Verisk調查發現，全球414個人口超過100萬的城市，容易遭受汙染、水供應減少、極度高溫、天災和氣候變化等環境風險影響，這些城市的居民合計達14億人。

印尼首都雅加達面臨嚴重空汙，且長期飽受洪水和地震侵擾，高居全球環境風險城市榜首。此外，雅加達的1,000萬名居民亦承受交通堵塞之苦，該市也是全球地層下陷最快的城市之一。

印尼總統佐克威（Joko Widodo）2019年曾計劃將首都由雅加達遷至婆羅洲，無奈新冠肺炎疫情來襲，遷都計畫也束之高閣。

進入全球前十大風險城市排行榜的印尼城市還有泗水（Surabaya）與萬隆（Bandung），分為第4和第8名。其餘城市皆位在印度，包括第2和第3名的德里和清奈，第5至7名的昌迪加爾（Chandigarh）、阿格拉（Agra）和密拉特（Meerut），以及第9和第10名的阿里格爾（Aligarh）和坎普爾（Kanpur）。

此外，印度金融中心孟買，與有「粉紅色城市」之稱的齋浦爾（Jaipur），亦進入環境風險排行榜前30名。空氣和水汙染雙重風險讓印度蒙受360億美元的經濟損失。

印度首都新德里近幾年頻頻因為空汙問題登上頭條新聞，政府甚至被迫宣布公共衛生緊急狀態，和暫時關閉學校。

報告指出，東亞城市面臨更高的天災風險，大陸廣州與東莞容易發生洪害，深圳與日本的東京和大阪，面臨地震和颱風威脅。

(工商 )