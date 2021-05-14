鑒於俄羅斯總統蒲亭和美國總統拜登6月可能舉行峰會，莫斯科當局暫緩禁止美國駐俄大使館聘用外國人的政策。美國大使館今天因此宣布，將暫時恢復對美國公民提供領事服務。

法新社報導，由於華府指控俄羅斯干預美國總統大選、策劃大規模網路攻擊和其他惡意活動，導致近期美俄關係處於歷史谷底。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週稍早通電話，雙方同意，19、20日在冰島首都雷克雅維克舉行的北極會議（Arctic Council），彼此將在場邊會晤。

這項決定的背景，是美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）方面皆傳出，雙方可能在6月召開峰會。

美國駐俄羅斯大使館今天表示，已接獲俄國政府通知「打算暫緩實施禁止美國駐俄使館聘用外國人」。

美國大使館並宣布：「因此，截至7月16日為止，美國駐莫斯科大使館將暫時恢復提供美國公民的例行服務。」

(中央社)