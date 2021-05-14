氣象局針對雙北、南投以南縣市，及花蓮縣發部高溫警示，有連續出現36度高溫的機率。（氣象局提供）

中央氣象局表示，明（15日）天氣和今日類似，各地高溫炎熱，高溫皆在31度以上，西半部天氣普遍可來到35度。「天氣職人」吳聖宇表示，今日高雄內門自動站觀測到40.3度高溫，其他南部內陸山區也都觀測到38-39度的高溫，周末天氣也會持續偏熱。但到下周二、周三（18-19日）將有一鋒面接近，大氣不穩定性提升，午後雷雨的可能性提高很多，屆時中南部山區也會有補水的機會。

明天氣穩定高溫炎熱，各地大多晴到多雲，僅午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象局針對雙北、南投以南縣市，及花蓮縣發部高溫警示，有連續出現36度高溫的機率。其中台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，民眾在外活動請慎防熱傷害並多補充水分。

至於昨日於菲律賓附近生成的熱帶低氣壓，今已減弱為低氣壓，對台灣沒有影響。吳聖宇指出，低氣壓如曇花一現般，很快的進入菲律賓南部後就逐漸消散，短時間內南邊會平靜一些，未來可能要等到5月下旬，才有新的熱帶擾動發展的機會。

吳聖宇表示，周末這兩天（15-16日）甚至到下周一（17日），天氣仍維持目前穩定晴朗且炎熱的天氣型態，午後山區有局部熱對流降雨機會，但降雨的範圍跟雨量都不大。到下周二、周三有一鋒面較為接近，且隨著高壓勢力略東退，大氣環境會變得比較不穩定，山區發生午後雷雨的可能性會提高許多，且雨區有機會下到大台北或東半部平地，連中南部山區也會有午後雷雨的可能。

吳聖宇坦言，雖然不是鋒面帶來直接降雨，但至少會有些補水的機會，尤其目前5月的雨量嚴重偏少，真的極需補水。隨著鋒面接近，屆時整體氣溫也可望略降，但中南部地區還是很熱，仍有極端高溫發生的可能性。

(中時新聞網)