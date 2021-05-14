今（14日）有29個本土確診病例，再破紀錄，為了全面防堵疫情，提供安心安全的購物環境，百貨、量販、超市除了落實防疫措施，即日起都快速升級全面實聯制。百貨方面，京站12日起率先實施「入館實聯制」防疫措施，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、台北101、比漾廣場、京站、Global Mall、統一時代百貨台北店及誠品等都跟進；量販、超市像是家樂福、愛買、美廉社也有，好市多因採會員制，可管控進出人員，全聯目前還在研議中。

遠百今起入館除量測體溫外，全面實施「實聯制」登記，可用紙本或使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫。（遠百提供）

新光三越全台15家分店明（15日）起全面啟動「全館實聯制」，顧客於出入口及車道口皆須配合掃描QR Code，完成登記始可入店；遠百今起、SOGO明起都是紙本和QR Code實聯制並行；比漾廣場除紙本和QR Code，也可刷會員卡實名登記；台北101可使用台北101 APP條碼、B.掃描QR Code、填寫紙本登記表、出示員工識別證4種方式入場。

比漾廣場今起全面實施入館實聯制。（比漾廣場提供）

Global Mall北部7店、南部2店入館時都需掃QR Code填寫電子表單，註明姓名、電話及同行人數才能進館；統一時代百貨台北店及誠品也落實入館實聯制，業者均表示，民眾配合防疫的意識相當高。微風目前則是餐廳和美食街採實聯制，紙本和QR Code並行。

家樂福為了避免不實謊報登入資料的風險，明起包含家樂福量販/超市、頂好超市、JASON’S都可透過「LINE API串接」，掃描QR Code從LINE快速進入實聯制系統登記姓名、電話、分店、同行者，可降低操作複雜性，且能有效紀錄。（家樂福提供）

家樂福為了避免不實謊報登入資料的風險，明起包含家樂福量販/超市、頂好超市、JASON’S都可透過「LINE API串接」，掃描QR Code從LINE快速進入實聯制系統登記姓名、電話、分店、同行者，可降低操作複雜性，且能有效紀錄。愛買今起於新竹以北9家門市，與三商家購旗下美廉社新北市的門市與心樸市集，都實施全賣場實聯制。

家樂福為了避免不實謊報登入資料的風險，明起包含家樂福量販/超市、頂好超市、JASON’S都可透過「LINE API串接」，掃描QR Code從LINE快速進入實聯制系統登記姓名、電話、分店、同行者，可降低操作複雜性，且能有效紀錄。（家樂福提供）

(中時 )