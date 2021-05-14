疫情持續延燒，台北科技大學1名住宿生與萬華確診者足跡重疊，且有發燒情況，校方回應，學生於14日凌晨完成篩檢，並於凌晨2點10分左右返回宿舍，學校即刻安置於宿舍隔離寢室休息，並非外界誤解的隔離病房，校內宿舍均落實門禁管制及體溫監測，非外界謠傳所述。

北科大表示，13日晚間6點50分，學生表明有萬華地區活動史，並有發燒症狀，主動向師長反映，且依規定通報本校衛保組，經衛保組評估送往醫院篩檢，校安中心在第一時間通報教育部校安中心。

北科大指出，學生在14日凌晨完成篩檢，並在清晨2點10分左右返回宿舍，學校即刻安置於宿舍隔離寢室休息，並非外界誤解之隔離病房。

北科大提到，經醫院醫師評估，在得知採檢結果前，這位學生應自我健康監測，校方為求慎重，14日即通報學生家長，學生在當日下午4點33分搭乘防疫計程車返家。

北科大稱，學生自陳活動史重疊及返回宿舍隔離寢室後，均未再接觸任何師生，前所經之處，均實施噴灑消毒作業，而校內宿舍均落實門禁管制及體溫監測，非外界謠傳所述。

北科大強調，由於疫情擴散嚴峻，學校在14日下午5點半開會決議，15日到30日實施遠距教學，與該名學生發燒無關。

(旺報 )