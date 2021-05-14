富邦悍將與樂天桃猿本周3連戰最終戰以4比2勝出，中止3連敗也避免遭墊底的味全龍追上，富邦洋投傑斯主投6局投出8次三振、失2分，奪下本季第4勝也中止近期3連敗。
富邦近期吞下3連敗，也逐將被墊底的龍隊追上，賽前僅領先龍隊1場勝場差，若今天富邦再輸、龍隊贏球的話，雙方將無勝場差。
面對猿隊「潛水艇」張喜凱，富邦開賽就有攻勢，靠著2支安打、1次四壞球保送先下一城，2局上再添1分，3局上2出局後林益全安打上壘，張進德敲出右外野飛球造成右外野手失誤，楊瑞承再補上帶有2分打點的一壘安打，助隊取得4比2領先。
傑斯此役用127球，跌跌撞撞投完6局，被敲6支安打，另投出8次三振、2保送，失2分，奪下本季第4勝（5敗）；張喜凱則是5.2局被敲7安、失4分承擔敗投，在3連勝後吞下2連敗，猿隊打線共吞下14次三振，是火力無法串聯的主因。
(中時 )
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