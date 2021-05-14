時值疫情高峰期間，為防範疫情發生破口，新北市三重警分局遵照警政署指示加強配合市府要求轄區八大娛樂業者暫停營業，為防止漏網之魚產生疫情破口，三重警今(14日)日晚間特別持續針對轄區八大行業商家暫停營業情形，確實複查；同時對於易聚集人群之熱炒店、餐廳等場所加強店內防疫宣導，請業者積極落實市府防疫政策，以防止疫情破口，落實保護市民安全。

新北市三重警分局要求轄區八大娛樂業者暫停營業，為防止漏網之魚產生疫情破口，(14日)日晚間特別持續針對轄區八大行業商家暫停營業情形。(戴志揚翻攝)

新北市三重警分局要求轄區八大娛樂業者暫停營業，為防止漏網之魚產生疫情破口，(14日)日晚間特別持續針對轄區八大行業商家暫停營業情形。(戴志揚翻攝)

三重分局呼籲，提醒民眾防疫期間能夠配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，齊心防疫，嚴防疫情擴散。以降低感染風險。

因近期疫情大爆發，新北、北市等縣市先後宣布關閉公有場館及十大類行業，警政署長陳家欽14日已通令各縣市警察局，即刻整備警力，全力協助縣市政府執行稽查、臨檢；如發現有違反第二級警戒規定者，轉由縣市政府裁罰，並強化查察次數，必要時報告縣市首長予以暫停營業。

警政署表示，警察是第一線執勤的公務員，且肩負警戒、疫情調查等繁重任務，陳家欽特別提醒內、外勤同仁，無論公務勤務或私人活動，務必落實防疫措施，且叮囑各單位主官(管)務必提供執勤員警必要與足夠的防護裝備，且於執勤過程應提高警覺、不容鬆懈。

(中時新聞網)