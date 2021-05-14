池珍熙（右）在劇中飾演陳俊翔的父親。（Netflix提供）

少女時代成員秀英驚喜客串。（Netflix提供）

李帝勳與陳俊翔主演韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》14日上線，該劇催淚指數破表，2人皆表示，不管是讀劇本還是拍攝現場，都曾忍不住掉下眼淚，李帝勳更被捕捉到，一下戲就趕緊拿衛生紙，擦拭滑落淚水之真情畫面，不忘提醒大家在追劇時，「一定要準備好手帕」。

這次Netflix也特別邀請多位台灣藝人搶先觀看該劇。曾演出台劇《人生清理員》，堪稱台版遺物整理師代表的黃河看到李帝勳最後一集裡終於了解池珍熙當年的用心時更是忍不住感動落淚。曾在台劇《大債時代》演出因遭到背叛而債務纏身最後選擇尋死，卻也讓家人朋友們開始省思角色的張書豪，也欣賞該劇有著不同的感情牽絆，並透露自覺已很久沒有好好療癒自己，感嘆身邊其實有許多稍縱即逝的感動瞬間，但若仔細觀察便會發現這些瞬間都能帶給自己很大的力量。

樂團TRASH曾以關於離別的歌曲〈重感情的廢物〉讓樂迷們在心情頹廢時能找到宣洩出口，成員頤原透過該劇感受到這份工作的神聖，博文則覺得會開始省思自己的生活，魁剛認為劇中一對老夫妻一起完成人生最後心願超感動人，阿夜則推薦觀看該劇可以好好落淚一下並感受愛。有趣的是成員們私下是各自分頭觀賞，彼此進度大不相同，結果討論劇情時有人不小心大爆雷讓其他人氣到不行，最後大家為避免再次被爆雷而趕快回家把進度追完方能安心。

演員群的訪問影片也同步曝光，導演金晟浩、韓國第一代遺物整理師金璽別、李帝勳、陳俊翔一起分享追劇心得，陳俊翔希望能透過該劇，讓大家改變對死亡的負面想法，金璽別則感嘆，鄰居有人過世，但很多人都只關心屍體會發臭等，不會去在意是住著什麼樣的人，他們有著什麼樣的困難，李帝勳也點頭說，出演完該劇後，領悟到了「要是隔壁有人離世，我卻漠視就這樣走過去，真的非常殘忍啊」。

劇中其他演員，包括「不老男神」池珍熙覺得該劇就像是重要的回憶，能夠想起珍貴重要的人事物而好好珍惜。少女時代成員秀英則形容像「樹蔭」，有棵樹木可以帶給自己涼爽不怕熱的暖心感覺。該劇一季共10集已在Netflix上線。

(中時 )